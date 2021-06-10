Uyuşturucu ticaretinde 3 sanığa 30'ar yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu ticaretinde 3 sanığa 30'ar yıl hapis

Uyuşturucu ticaretinde 3 sanığa 30'ar yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 120 kilo eroinle yakalanıp tutuklandıktan sonra haklarında dava açılan 3 sanık, 30'ar yıl hapis ve 75'er bin TL para cezasına çarptırıldı.

ÇORUM'da piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 120 kilo eroinle yakalanıp tutuklandıktan sonra haklarında dava açılan 3 sanık, 30'ar yıl hapis ve 75'er bin TL para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Kasım 2018'de Osmancık ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulama noktasında, Van'dan İstanbul'a giden E.C. idaresindeki TIR'ı durdurdu. Gıda ve çeşitli malzemeler yüklü TIR'da narkotik köpeği 'Panzer' ile yapılan aramada, gıda malzemesinin altında kolilerde, paket halinde toplam 120 kilo eroin ele geçirildi. TIR şoförü E.C.'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, olay sonrası 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Sanıklar Bülent G., İzzet G. ve Nevzat G. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti

yapma ve sağlama' suçundan Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada söz alan sanık Bülent G. ve Nevzat G., suçlamaları reddedip tahliye ve beraatlerini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklara 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 30'ar yıl hapis ve 75'er bin TL para cezası verdi.


Uyuşturucu ticaretinde 3 sanığa 30'ar yıl hapis
Uyuşturucu ticaretinde 3 sanığa 30'ar yıl hapis
Uyuşturucu ticaretinde 3 sanığa 30'ar yıl hapis
Uyuşturucu ticaretinde 3 sanığa 30'ar yıl hapis
Uyuşturucu ticaretinde 3 sanığa 30'ar yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Hasibe Eren Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucu ticaretinde 3 sanığa 30'ar yıl hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 15:45:02. #1.13#

title