Uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen H.E'nin Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.