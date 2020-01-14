Uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı
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Uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

14.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:00
Uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

'nın ilçesinde, yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen H.E'nin Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı
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