Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Ordu'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

06.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:16
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Ordu'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 2 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu ele geçirilirdi.

Olayla ilgili A.E. (37) ve N.B. (41), gözaltına alındı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

VİDEO: Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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