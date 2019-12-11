Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıstan biri tutuklandı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıstan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu A.B. ve H.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda, şüphelilere ait adreslerde 201 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.B, tutuklandı, H.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.