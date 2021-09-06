Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Kayseri'de üzerinde ve evinde çeşitli miktarlarda metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirilen sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezası verildi.

Kayseri'de üzerinde ve evinde çeşitli miktarlarda metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirilen sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık P.Ç. tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrarlayarak sanık P.Ç.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunmada bulunan sanık P.Ç., "Ben uyuşturucu madde kullanıyorum ama kesinlikle ticaretini yapmıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum "dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık P.Ç.'yi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezasına çarptırdı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Amirliği ekiplerince P.Ç.'nin evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda P.Ç.'nin evinde ve üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretini sağlayan malzemeler ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan P.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı