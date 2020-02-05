Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 10 yıl hapis cezası
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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 10 yıl hapis cezası

Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

05.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:16
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 10 yıl hapis cezası

'da, yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Zafer Ç. katıldı.

Zafer Ç, savunmasında hakkındaki beyanları kabul etmediğini söyledi.

Suçsuz olduğunu iddia eden Zafer Ç, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanığı, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Taşköprü ilçesinde 8 Ocak 2017'de Zafer Ç, 46 uyuşturucu hap satarken yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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