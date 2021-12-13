Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, uyuşturucuyla yakalanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, uyuşturucuyla yakalanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Y.A., M.F.İ., ve G.A., isimli şahıslar üzerinde 2 paket halinde 10.75 gram metamfetamin maddesi işe 13 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Y.A., isimli şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan, G.A., isimli şahsın hakaret, tehdit hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından, M.F.İ., isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şahıslardan Y.A., isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken emniyette işlemleri tamamlanan M.F.İ., isimli şahıs ise Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. M.F.İ., isimli şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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