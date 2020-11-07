Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi operasyonla gözaltına alındı
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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi operasyonla gözaltına alındı

07.11.2020 12:53 | Son Güncelleme: 07.11.2020 12:56
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi operasyonla gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen, üzerinde ve aracında uyuşturucu madde ele geçirilen kişi, emniyet ekiplerince operasyonla gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen, üzerinde ve aracında uyuşturucu madde ele geçirilen kişi, emniyet ekiplerince operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince alkollü bir restoran yakınında uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi.

Belirlenen adres takibe alan ekipler, takip edilen noktaya şüpheli araç gelmesi üzerine aracı durdurarak, araç içerisinde R.T. ve Ş.K'yi yakaladı.

Araç içinde ve kişiler üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 20 çıkı halinde toplam 25 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

R.T'nin ikametinde yapılan armada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışından elde edilen 900 lira paraya el konulurken, R.T gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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