Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddia Edilen 3 Şüpheli Adliyede

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. İddiaya göre, yapılan baskında, Hazar D. ve Sezai Ç. adındaki 2 şüpheli evde bonzai paketlerken suçüstü yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda paketlenmiş olarak toplam 12 paket bonzai ele geçiren ekipler, olayın şüphelilerini gözaltına aldı. Daha sonra ise İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Kenan Ö. isimli şüpheliden de 41 adet gerica isimli uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN