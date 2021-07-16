Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı, evinin buzdolabında 3,5 kilo metamfetamin bulundu (2)

TUTUKLANDIBursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Servet Demirci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Servet Demirci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz