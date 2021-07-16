Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı, evinin buzdolabında 3,5 kilo metamfetamin bulundu (2)
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Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı, evinin buzdolabında 3,5 kilo metamfetamin bulundu (2)

Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı, evinin buzdolabında 3,5 kilo metamfetamin bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIBursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Servet Demirci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Servet Demirci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı, evinin buzdolabında 3,5 kilo metamfetamin bulundu (2)
Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı, evinin buzdolabında 3,5 kilo metamfetamin bulundu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı, evinin buzdolabında 3,5 kilo metamfetamin bulundu (2) - Haberler
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