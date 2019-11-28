Uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı

28.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:52

Gaziantep'te uyuşturucuyu satarken ve alırken suçüstü yakalanan iki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallasi'nde uyuşturucuyu satan ve alanı suçüstü yakaladı.

Zanlıların üst ve adreslerinde yapılan arama ise 8 gram sentetik uyuşturucu, ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA