Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı
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Güven Timleri, 3. Sayfa

Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı

Güven Timleri, Küçükçekmece'de şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden 5 gram eroin buldu.

16.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:26
Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı

Güven Timleri, Küçükçekmece'de şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden 5 gram eroin buldu. Uyuşturucu maddeyi temin ettiği şahıslara da operasyon düzenleyen ekipler, 620 gram gelen şeffaf poşet içerisinde eroin, 1 adet hassas terazi, ele geçirirken, yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" ile ilgili yapılan çalışmalarda; 28 Şubat saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde durumundan şüphelendikleri Ferhat T. (34) isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şahsın üst aramasında 5 gram eroin ele geçirilerek gözaltına alındı. Şahsın bahse konu uyuşturucu maddeyi temin ettiği kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, Azerbaycan uyruklu Azar P. (31) isimli şahsa ulaşılarak şahısla buluşma ayarlandı. Atatürk Mahallesin'deki buluşma yerinde şüpheli şahıs, üzerinde 5 gram eroin ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Alınan arama kararına istinaden Azar P. isimli şahsın yine aynı mahallesindeki ikametinde yapılan aramalarda ise; 1 parça halinde 620 gram gelen şeffaf poşet içerisinde eroin, 87 parça halinde her biri 5 gram gelen toplam 435 gram eroin, 2 parça alüminyum folyoya sarılı halde her biri 5 gram gelen toplam 10 gram Eroin, 1 parça beyaz kağıda sarılı 5 gram gelen Eroin olmak, 1 adet hassas terazi, 14,462 TL, 105 dolar para ele geçirildi.


Yakalan 3 kişiden 1'i tutuklandı


İkamette bulunan Azerbaycan uyruklu Günel R. (25) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında; Ferhat T.'nin; 2 adet "Kasten Yaralama", 1 adet "Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından kaydının olduğu anlaşıldı. Yakalanan şahıslar 29 Şubat günü sevk edilen şüpheli şahıslardan Azar P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Günel R. ve Ferhat T. isimli şahıslar da adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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