Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 16 gözaltı Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 16 gözaltı İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 16 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Operasyon'da uyuşturucu maddeleri, 3 adet tabanca, 12 adet fişek, 62 adet av fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, baskın anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 24 ile 27 Temmuz tarihleri arasında operasyon düzenledi. Fatih, Kağıthane, Silivri, Sultangazi, Şişli, Üsküdar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, toplam 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 4.50 gram sentetik cannobinoid, 9.90 gram metamfetamin, 1 adet extacy tablet, 7.39 gram toz esrar, 5.50 gram afyon sakızı, 34 gram ot esrar, 0.8 gram eroin, 3 adet tabanca, 12 adet fişek, 62 adet av fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 15 TL, 5 Euro, 2.520 Afgani ele geçirildi.

Gözaltına alınan emniyette işlemlerinin bitmesinden sonra adliyeye sevk edildi. 14 şüpheli serbest bırakılırken, 2'si ise tutuklandı.

Kaynak: İHA