Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen yabancı uyruklu Muhammed H.'nin evine yapılan baskında esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen yabancı uyruklu Muhammed H.'nin evine yapılan baskında esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Gediz Mahallesi'nde bulunan bir evde kalan yabancı uyruklu Muhammed H.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bin 715 adet uyuşturucu nitelikli captagon hap ile 46 gram preslenmiş takoz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Muhammed H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 22:52:11. #1.15#

title