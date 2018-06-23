Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerinin otogarda yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan iki kişi yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Sivas'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Polis ekipleri bir seyahat firmasına ait otobüsle Sivas otogarına gelen M. E. isimli şahsı yakaladı. M.E.'nin üzerinde yapılan aramada 98 Ecstasy hap ve 86 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın ifadesi doğrultusunda uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen B.Ş. isimli şüpheli de otogarda yakalandı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - SİVAS