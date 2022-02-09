UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİ ADLİYE SEVK EDİLDİ

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adiye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 22 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polislerce gözaltına alınan Y.K., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.