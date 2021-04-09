Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara suçüstü

Çorum'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi narkotimler tarafından suçüstü yakalandı.

Çorum'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi narkotimler tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı. Narkotimlerin yaptığı aramada, uyuşturucu satan şahıstan 17 adet sentetik ecza ve satışa hazır 4 parça halinde toplam 6 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyu alan diğer şahsa ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan işlem yapılmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı