Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara suçüstü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara suçüstü

Çorum'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi narkotimler tarafından suçüstü yakalandı.

Çorum'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi narkotimler tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı. Narkotimlerin yaptığı aramada, uyuşturucu satan şahıstan 17 adet sentetik ecza ve satışa hazır 4 parça halinde toplam 6 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyu alan diğer şahsa ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan işlem yapılmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Nur Sürer Oğuzhan Koç Murat Yıldırım
Spor Diego Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Ümit Öztürk
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara suçüstü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:22:41. #1.16#
title