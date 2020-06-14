Uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
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Uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
14.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:43

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların üzerilerinde ve evlerinde yapılan aramda 124,95 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslardan birine Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, diğerine ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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