Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs operasyon ile yakalandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs operasyon ile yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheli şahısın üzerinde ve aracında yapılan aramada 170 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 lira para ele geçirildi. Şüpheli 1 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan mevcutlu olarak sevk edildi, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DÜZCE

Helikopterler evlerin tepesinde vızır vızır döndü! İstanbul'da gün ağrımadan dev operasyon

Helikopterler evlerin tepesinde vızır vızır döndü! İstanbul'da gün ağrımadan dev operasyon

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title