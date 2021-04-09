Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu satan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma kapsamında F.Z.(29) isimli şahsı yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi ve toplamda 793.2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıs ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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