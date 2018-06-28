Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da araç kiralayarak uyuşturucu madde satışı yapacağı bilgisi alan polis ekipleri bir şahsı takibe aldı. Zanlı kokain, esrar, skunk adlı uyuşturucu madde ve silahla yakalanarak tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülent Ö. (40) adlı şahsın araç kiralayarak Samsun'da uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaştı. Bülent Ö.'nün kiraladığı otomobil narkotik polisinin takibi sonucu 30 Ağustos Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 14,34 gram kokain, 2 paket halinde 5,19 gram skunk maddesi, 1 adet 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 10 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili Bülent Ö. gözaltına alındı. Olayın ardından zanlının Selahiye Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada 10,33 gram kokain, 337,5 gram skunk, 0,89 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet 9 milimetre çaplı ve 25 adet 7,65 milimetre çaplı olmak üzere 29 adet dolu tabanca mermisi ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Bülent Ö., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Bülent Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN