Uyuşturucu ticareti yapan 24 kişi tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu ticareti yapan 24 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan 24 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 24 şüpheli tutuklanırken, 2 kilo 325 kilogram madde ve bin 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 24 şüpheli tutuklanırken, 2 kilo 325 kilogram madde ve bin 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde toplamda 2 kilo 325 kilogram metamfetamin maddesi, 35 adet sentetik ecza, 1.069 adet ecstasy hap, çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 24 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Uyuşturucu ticareti yapan 24 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan 24 kişi tutuklandı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Denizli, 3. Sayfa, Haber

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