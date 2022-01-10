Uyuşturucu ticareti yapan 20 kişi tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu ticareti yapan 20 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan 20 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 20 şüpheli tutuklanırken, 1 kilo 700 gram madde ve 360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 20 şüpheli tutuklanırken, 1 kilo 700 gram madde ve 360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde toplamda 1 kilo 701 gram metamfetamin maddesi, 360 adet uyuşturucu hap, 6 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 800 TL para ele geçirdi. " Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 20 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Uyuşturucu ticareti yapan 20 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan 20 kişi tutuklandı

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