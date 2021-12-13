Uyuşturucu ticareti yapan 18 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu ticareti yapan 18 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan 18 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de 2 farklı yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 2 kilo 955 gram madde ele geçirilirken, yakalan 18 şüpheli ise tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 2 farklı yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 2 kilo 955 gram madde ele geçirilirken, yakalan 18 şüpheli ise tutuklandı.

Denizli'de yapılan operasyonlar neticesinde, çevre illerinden Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbari bilgiler üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli şahısların kullandığı iki ayrı araç takibe alınmış, ilimiz sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 1 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

Yapılan 2 operasyonda ise 1 kilo 955 gram Metamfetamin maddesi, 129 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 155 TL para ele geçirilmiştir. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli şahıs tutuklandı. Toplam tutuklanan şahıs şüpheli sayısı 18 oldu. - DENİZLİ

Uyuşturucu ticareti yapan 18 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan 18 şüpheli tutuklandı

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