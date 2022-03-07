Uyuşturucu ticareti yapan 17 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 17 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 17 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1.519 kilogram metamfetamin maddesi, 100 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarda satışa hazır vaziyette esrar, eroin ve skunk maddeleri ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 17 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa