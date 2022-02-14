Uyuşturucu ticareti yapan 16 kişi tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu ticareti yapan 16 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticareti yapan 16 kişi tutuklandı

Denizli'de aralarında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 16 uyuşturucu taciri tutuklanırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de aralarında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 16 uyuşturucu taciri tutuklanırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik 2 farklı operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde toplam 16 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda 105 gram esrar maddesi ile çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 16 şüpheli arasında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişide kıskıvrak yakalanarak cezaevine yollandı. - DENİZLİ

Uyuşturucu ticareti yapan 16 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan 16 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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