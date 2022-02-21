Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 15 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 15 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 15 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden esrar, eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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