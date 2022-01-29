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Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şehir merkezinde tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 310,84 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa, Haber

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