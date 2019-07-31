Uyuşturucu ticareti şüphelisine adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saitbey Mahallesi'nde çalışmış olduğu iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.B.'yi takibe aldı. E.B.'nin ile fiziki teması görülen bir şahıstan 0,75 gram bonzai elde edildi. E.B.'nin çalışmış olduğu iş yerinde yapılan aramada 2 paket halinde 86 gram bonzai ile 29 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B. sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA