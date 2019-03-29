Uyuşturucu Ticareti Şüphelisine Adli Kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye çıkarılan 1 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kişiye bonzai sattığı tespit edilen K.A.'yı 2,06 gram bonzai ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabancayla gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan K.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA