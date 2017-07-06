Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ev baskınında, esrar sattığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.



Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen Zeki A. (33) isimli şüpheliyi takibe aldı. Ekiplerin takibi sonucu uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Zeki A.'nın evine baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda şüphelinin evinde, 1660 gram esrar ile ayrıca uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış düzenek ve kullanıma hazır 6 paket esrar maddesi ele geçirildi.



Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve daha sonra Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli Zeki A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN