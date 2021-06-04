Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı
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Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı

Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir otomobilde yaptıkları aramada bir kişinin üzerinde 0.52 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Aynı araçta bulunan S.K.'nin evinde yapılan aramada 9.68 gram esrar maddesi, 0.96 gram bonzai ve 0.27 gram matamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.K. serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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