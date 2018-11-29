Uyuşturucu Ticareti Sanıklarına Hapis Cezası

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 11 sanık, 1 yıl 3 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının yaptığı son savunmaların ardından kararını açıkladı.

Sanıklar Erkan Balkan, Erhan Çetin, Serhat Şeker, Zeki Altun, Muhammed Nurullah Süer'e "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay, Sinan Özdemir'e ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Diğer 5 sanığa ise suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 1 yıl 3 ay ile 2 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı. Bu sanıklara verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bırakan heyet, sanıkların 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 8 Ocak 2018'de Erkan Balkan'ın evinde yaptığı aramada eroin ve esrar ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.