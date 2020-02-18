Uyuşturucu ticareti sanıklarına 37 yıl 6 ay hapis

18.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:19

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 3 sanığa, toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası ile 75 bin TL idari para cezası verildi.



Elbistan'da yaklaşık 1 yıl önce düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan A.B., H.S., M.K. ve M.A.Ü. tutuklanmıştı. 3 şüpheli hakkında açılan davanın karar duruşması, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar H.S., M.K. ve M.A.Ü.'nün hazır bulunduğu duruşmaya diğer sanık A.B. ise SEGBİS'le katıldı.



Duruşmada, sanıkların son sözleri dinlendi. Mahkeme heyeti, sanıklardan H.S. ile M.A.Ü.'ye uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası ile 12 bin 500'er TL idari para cezası verdi. Diğer sanıklar A.B. ile M.K. ise 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25 bin TL de idari para cezasına çarptırıldı.



Sanıklar, bu kararın ardından tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA