Uyuşturucu ticareti sanığına hapis ve para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu ticareti sanığına hapis ve para cezası

Uyuşturucu ticareti sanığına hapis ve para cezası
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan G.Ç. (30) adlı kadın, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan G.Ç. (30) adlı kadın, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri- Malatya yolunda, geçen yıl 19 Aralık'ta, uygulama yapan polis ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen otobüste arama yaptı. G.Ç. adlı kadın yolcunun üzerinde, 450 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında G.Ç., hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları reddeden G.Ç., uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, beraatini istedi.Mahkeme heyeti, G.Ç.'yi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezasına çarptırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

Kimliğini kaybeden terlikçi kadın, 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor
Kimliğini kaybeden terlikçi kadın, 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor
Son dakika: Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için...
Son dakika: Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cristiano Abdullah Avcı Roland Garros Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucu ticareti sanığına hapis ve para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:17:47. #1.15#

title