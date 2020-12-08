Uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan İ.B. (26), 18 yıl 9 ay hapis ile 37 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan İ.B. (26), 18 yıl 9 ay hapis ile 37 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de polis ekiplerince, geçen ağustos ayında İ.B. adlı şüphelinin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Yapılan operasyon ile gözaltına alınan İ.B.'nin üzerinde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İ.B., bugün görülen karar duruşmasına cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Son savunmasında suçsuz olduğunu savunan İ.B., "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Suçsuzum, beraatim istiyorum" dedi.Mahkeme, İ.B.'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 18 yıl 9 ay hapis ile 37 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN