Uyuşturucu ticareti polise takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu ticareti polise takıldı

Uyuşturucu ticareti polise takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alınırken, şahsın uyuşturucu aldığı zanlı da İstanbul'da yakalanarak getirildiği Düzce'de tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alınırken, şahsın uyuşturucu aldığı zanlı da İstanbul'da yakalanarak getirildiği Düzce'de tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Konuralp bölgesinde düzenlediği operasyonda bir şahıs 4 parça halinde 25 gram metamfetamin ile yakalandı. Hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılan zanlının uyuşturucuyu İstanbul'da bir kişiden aldığı tespit edildi. Düzce polisinin İstanbul'da düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanan uyuşturucu taciri Düzce'ye getirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Enes Bektaş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

DAEŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelinin LGBT'ye saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı
DAEŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelinin LGBT'ye saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Metrobüste 'bacak bacak üzerine attın' kavgası
Metrobüste "bacak bacak üzerine attın" kavgası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Hande Erçel Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucu ticareti polise takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 00:38:23. #1.16#

title