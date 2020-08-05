Uyuşturucu ticareti iddiasından serbest bırakıldı Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve polis tarafından gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve polis tarafından gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde satışı yaptıkları' bilgisini aldıkları şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 ayrı eve operasyon düzenlenmiş ve 896 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap ele geçirerek olayla ilgili 1 kişi tutuklanmıştı.

Söz konusu operasyon kapsamında aranan M.S., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verip suçlamaları kabul etmeyen M.S. serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA