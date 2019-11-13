Uyuşturucu taşıyan emekli astsubay ve 4 kişi nefes kesen operasyonla yakalandı

13.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:40

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 69 kilo 500 gram eroini yol kenarına attıktan sonra kaçmaya çalışan emekli astsubay H.P.(46), polis operasyonuyla yakalandı. Operasyon anları kameraya yansırken, astsubay ile gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin bir hafta süren takibi sonucu otomobilin Bolu'ya giriş yaptığı belirlendi. Polis ekipleri, otomobili takibe aldı. Sürücü, polisleri fark edince uyuşturucu bulunan valizleri yol kenarına atıp, kaçtı. Polis, aracın yolunu keserek, durdurup silah çekti. Sürücü yere yatırılarak, kelepçelendi. Yol kenarına attığı valizlere de el konuldu.

Kaynak: DHA

Operasyon anları anbean kameraya yansıdı.69 KİLO 500 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİValizlerden piyasa değeri 35 milyon TL olan 69 kilo 500 gram eroin çıktı. Araç sürücüsü emekli astsubay H.P. ile birlikte irtibatlı olduğu tespit edilen dekorasyoncu M.A.(36), galerici R.T. (39), işletmeci A.E. (31) ve galerici B.K. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.