Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi, takma kirpik çıkarıcı

Takma kirpikleri çıkartmak için kullanılan bir kozmetik üründe uyuşturucu etkiye sahip maddenin tespit edilmesi, uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemini de ortaya çıkardı.

Uyuşturucu madde kullanımı veya ticaretine ilişkin dosyalarda bilirkişi incelemesi yapan adli tıp uzmanları, takma kirpik çıkarıcı olarak kullanılan ürünü analiz etti.

İnternetteki alışveriş sitelerinden uygun fiyata çok sayıda satın alınabilen ürünün içeriğinde, vücuda alındığında uyuşturucu etki oluşturması sebebiyle Türkiye ve yurt dışında yasak olan madde tespit edildi.

Takma kirpik çıkarıcısının narkotik madde içermesi, uyuşturucu tacirlerinin yeni pazarlama ve zehirleme yöntemini de ortaya çıkardı.

"Kuaför, makyöz, bakım uzmanı" adı altında yüzlerce ürün ısmarlıyorlar

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilirkişilik yaptığı adli dosyalarda yapıştırılmış kirpiği çıkarmak amacıyla kullanılan bir ürünün incelendiğini anlattı.

Ürünü analiz etmek için internetten sipariş verdiklerini dile getiren Aşıcıoğlu, sıvıda uyuşturucu etki doğurduğu bilindiği için Türkiye'de ve dünyada yasaklanan bir maddeye rastladıklarını kaydetti.

Aşıcıoğlu, çözücü özelliği bulunan ürünün ticari olarak pazarlandığını vurgulayarak, ürünün içildiğinde uyuşturucu etki oluşturmasından dolayı ilk olarak Avustralya'da yasaklandığını aktardı.

Kozmetik malzemesi olarak satılan ürünün bu ülkeye girişinin hem gümrükte hem de küçük satışlarda yasaklandığını belirten Aşıcıoğlu, "Türkiye'de de 'Kuaförüm, makyözüm, bakım uzmanıyım' vasfı altında, bu üründen yüzlerce ısmarlayan fakat gümrüğe veya bir şekilde polisiye önlemlere takılan kişiler oluyor. Üründeki uyuşturucu madde, yapılan gelişmiş kimyasal analiz yöntemleriyle saptanıyor. Bu madde bu amaçla kullanılmasının yanında içildiği takdirde de kesinlikle uyuşturucu etki doğurur."

Ürünün içeriğinde ne olduğu yazmıyor

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, ucuz satılan ve bir iki günde teslim edilen ürünün 8-10 mililitre şeklinde pazarlandığını, uyuşturucu amacıyla kullanılmak istendiğinde, en az 2 kez alınabileceğini kaydetti.

Söz konusu maddeyle ilgili Türkiye yasalarında herhangi bir boşluk olmadığını belirten Aşıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Ürünün dışına baktığınızda sadece 'kirpik çıkarıcıdır' yazıyor, içerisinde ne olduğu yazmıyor. İnternetinden de araştırma yaptığınızda, içerisinde ne bulunduğu yazmıyor. Sadece menşei ülkesi yazıyor. Belki insanlar bunu bilmeden ısmarlayıp, sadece satışta belirtilen amacına uygun kullanıyor olabilirler. Çünkü bu ürünün kirpik çıkarma dışında jant temizleyici gibi başka amaçlı kullanımları da var."

Aşıcıoğlu, bu vakalar adli dosya olarak geldiği ve birçoğunda fazla adette ürün yakalandığı için pek çok kişinin bu ürünün suistimal amaçlı kullanımını bilerek satın aldığı kanaatine vardıklarını söyledi.

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, "Bu tür kullanıcıların girdiği bloglara veya deep dark web denilen internetin daha derin dünyasına girip araştırdığınızda, bunların methedildiğini, bu (uyuşturucu) amaçla kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini, kullanım sırasında bir problem çıktığında ne yapılması gerektiğini söyleyen yazışmalara, kullanıcı öğütlerine rastlıyorsunuz." diye konuştu.

Fazla sayıdaki siparişe çekinceyle yaklaşılmalı

Aşıcıoğlu, bu ürünlerin toplu alınarak satış amaçlı kullanılıp kullanılmadığına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her ne kadar, 100-200 adet alan kişi ben kozmetikçiyim, kuaförüm diye savunma yapsa da bunun doğru olduğuna her zaman inanamayız. Zaten uyuşturucu ticareti için kullananlar da böyle bir gerekçeyi sunmayı önceden düşünmüş olabilirler. Çünkü internetten çok rahat, ertesi gün teslim edilebilecek ve çok ucuz fiyatlı bir ürünü 100-200 adet ısmarlamanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum."

Aşıcıoğlu, üründen çok sayıda satın alanların "Fiyat artışını engellemek amacıyla fazla ısmarladım." şeklinde savunma geliştirebilecekleri için bu konuda önlemler alınması gerektiğini belirterek, bu tarz ürünlerin takip edilmesinin, gümrüklerde analiz edilerek yurda sokulmasının ve daha masum kirpik çıkarıcı ya da çözücülerin ülkeye girişine izin verilmesinin fayda sağlayacağını vurguladı.