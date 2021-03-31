Uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 35 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 35 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 35 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, hap ve suç aleti ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, hap ve suç aleti ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak suçlarını işleyen ve ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 107 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda, 63 kilogram esrar, 2 kilo 800 gram metamfetamin, 420 gram sentetik kannabinoid, 357 gram eroin, 150 adet uyuşturucu hap, 9 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Erkan Kandemir Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Merve Dizdar Bahar Candan
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 35 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:24:51. #1.16#
title