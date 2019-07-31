Uyuşturucu tacirlerine suçüstü

Uyuşturucu tacirlerine suçüstü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı.

31.07.2019 19:01
Uyuşturucu tacirlerine suçüstü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı.

Son zamanlarda gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcıları narkotik polisince takibe alındı. Uzun süren takip sonucu yapılan operasyonda M.Ş. (27), B.A. (25) ve E.Y. (20) suçüstü yakalandı.

Çok sayıda satışa hazır uyuşturucuya el konulurken, mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ş. ve B.A. tutuklandı, E.Y. ise mahkemece serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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