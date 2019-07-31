Uyuşturucu tacirlerine suçüstü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı.
Son zamanlarda gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcıları narkotik polisince takibe alındı. Uzun süren takip sonucu yapılan operasyonda M.Ş. (27), B.A. (25) ve E.Y. (20) suçüstü yakalandı.
Çok sayıda satışa hazır uyuşturucuya el konulurken, mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ş. ve B.A. tutuklandı, E.Y. ise mahkemece serbest bırakıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
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