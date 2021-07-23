Uyuşturucu tacirlerine polis darbesi
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Uyuşturucu tacirlerine polis darbesi

Uyuşturucu tacirlerine polis darbesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir takip ettikleri şüpheli şahıslara yönelik operasyon için düğmeye basan Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli bir araçta yaptıkları aramalarda 16,3 gram metamfetamin, 17,5 gram bonzai, 9 gram kubar, 11 adet extasy olduğu değerlendirilen hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 adet tüp ve çeşitli aparatlar, bir kısmı içilmiş uyuşturucu zıvanası, cam şişe içerisinde ne olduğu belirlenemeyen yaklaşık 200 mg sıvı madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Olaya ilişkin 3 şüpheli ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Şüphelilerden U.T. ve E.C. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan şüpheli G.Y. hakkında ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' gerekçesiyle işlem yapıldı.

Olaya dair başlatılan soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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