Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 75 bine yakın hap ele geçirildi
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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 75 bine yakın hap ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 75 bine yakın hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 74 bin 564 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirilirken, konu ile ilgili 10 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

İzmir'in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 74 bin 564 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirilirken, konu ile ilgili 10 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, Karşıyaka ve Buca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 74 bin 564 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirildi.

Öte yandan, konu ile ilgili 10 şüpheli hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 75 bine yakın hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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