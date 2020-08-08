Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama
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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama Bursa'da, uyuşturucutacirlerine yönelik düzenlenen operasyondagözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

08.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:55

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

BURSA - Bursa'da, uyuşturucutacirlerine yönelik düzenlenen operasyondagözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda İ.B., O.A., E.B. ve M.A.P. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda;720 gram sentetik kannabinoid, 350 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve2 adet hassas terazi ele geçirildi.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İ.B., O.A., E.B. ve M.A.P., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

Kaynak: İHA

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