Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 30 gözaltı kararı - Haberler
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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 30 gözaltı kararı

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 30 gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir ve Ankara'da uyuşturucu madde satış ve temini yaptığı değerlendirilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (İHA) - İzmir ve Ankara'da uyuşturucu madde satış ve temini yaptığı değerlendirilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslerde arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, ilçede uyuşturucu madde satış ve temini yaptığı değerlendirilen 30 şüpheli belirlenerek haklarında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu kapsamda Menemen ve Karşıyaka ilçeleri ile Ankara'da şüphelilerin bulundukları adreslerde polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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