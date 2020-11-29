Uyuşturucu tacirlerine operasyon
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Uyuşturucu tacirlerine operasyon

29.11.2020 00:36 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:43

Uyuşturucu tacirlerine operasyon -Şehir dışından İnegöl'e uyuşturucu getiren şahıslar kıskıvrak yakalandılar BURSA - Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği Ekipleri ilçeye şehir dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine yaptığı...

Uyuşturucu tacirlerine operasyon

-Şehir dışından İnegöl'e uyuşturucu getiren şahıslar kıskıvrak yakalandılar

BURSA - Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği Ekipleri ilçeye şehir dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği Ekipleri Şehir Dışından ilçeye Uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir araç takibe aldı. Söz konusu araç İnegöl girişinde ekipler tarafından durduruldu. Araç içerisinde A.O., A.Y. ve A.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada, 1022 adet captagon Uyuşturucu hap elde ele geçirildi. A.Y. İsimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.O. ve A.H. İsimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında gözaltına aldı. Her iki şahıs Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon
Uyuşturucu tacirlerine operasyon
Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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