Uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. 1 Kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratını aldılar. Ardından şahısların evlerine operasyon yapan ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladılar. Şahısların evlerinde yapılan aramada satışa hazır fişekler haline getirilmiş vaziyette 30 gram Metamfetamin Maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirdiler.

Şüpheli şahıslardan birisi serbest kalırken 1 şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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