Uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 kişi tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı.