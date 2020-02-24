Uyuşturucu tacirlerine Narkotim engeli

24.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:01

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Son olarak edinilen bilgiye göre, Narkotim ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 2,01 gram metamfetamin, 0,74 gram esrar, 0,58 gram skunk, 0,14 gram bonzai maddesi, 2 adet extacy uyuşturucu hap, 2 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi. Polis ekipleri, yakalanan 3 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yaparken, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan hakkında işlem yapılan Ö.K. isimli şüpheli ise gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli Ö.K.'nın 6 adet aranması olduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.K., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA