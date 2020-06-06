Uyuşturucu tacirlerine köpekli aramada suçüstü
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Uyuşturucu tacirlerine köpekli aramada suçüstü

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyon sonucu esrar maddesi, kök kenevir ile 3 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine köpekli aramada suçüstü
06.06.2020 22:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:23

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyon sonucu esrar maddesi, kök kenevir ile 3 tabanca ele geçirildi.

Olay, Düzce merkeze bağlı Otluoğlu köyünde meydana geldi. Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışma sonrası F.G. ve M.G. isimli şahsın evine operasyon yaptı. Ev ve eklentilerinde narkotik köpekleri ile geniş çaplı yapılan aramada 70 kök kenevir, 2 kilogram esrar maddesi, 150 gram kenevir tohumu ile 3 adet tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Yakalanan uyuşturucu ve tabancalar ile birlikte F.G. ve M.G.'de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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